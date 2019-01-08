Ереван, 8 января, 2019, 23:10 — ИА Регнум. Пока высокопоставленные должностные лица Казахстана и Армении заверяют, что в основе трагического инцидента в Караганде нет межэтнического конфликта, казахстанские силовые ведомства пытаются выяснить место нахождения одного из предполагаемых участников поножовщины со смертельным исходом, который ещё остаётся на свободе.

RFE/RL Полицейские патрулируют улицу возле ресторана «Древний Рим», Караганда, 8 января 2019 г

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 1 января конфликт между двумя группами гостей одного из карагандинских ресторанов перешел в массовую драку. Прокуратура позже сообщила, что в результате четыре человека получили ножевые ранения, один из них от полученных травм скончался.

Власти Казахстана заявили, что ситуация с убийством держится на контроле. Они отвергли предположения, озвучиваемые в социальных сетях, что конфликт имел «межэтнический характер».

В частности, в прокуратуре Казахстана заявили, что «отдельные лица пытаются дестабилизировать обстановку, спекулируя данной темой» и «провоцируют граждан и их близких на незаконные действия, распространяют в социальных сетях заведомо ложную информацию о конфликте на межнациональной почве» для «манипулирования общественным мнением».

Полиция Казахстана возбудила уголовное дело в отношении казахстанца, который разжигал межнациональную рознь по делу о смертельной поножовщине возле ресторана в Караганде.

6 января сотни людей в Караганде потребовали от властей комментариев о ходе расследования уголовного дела по факту гибели человека. В город ещё с 5 января была стянута и размещена на улицах спецтехника, а также наряды полиции.

В Интернете распространено видеообращение подозреваемого Нарека Гуруряна, в котором он признает, что участвовал в драке, но убийства не совершил.

Пресс-секретарь Министерства внутренних дел Казахстана Алмас Садубаев призвал Гуруряна явиться в отделение полиции и заверил, что его права гарантируются законом.

Сегодня на вопросы СМИ ответил заместитель министра внутренних дел Казахстана Жанат Сулайменов. Он сказал, что ссора началась в ресторане «Древний Рим» рано утром 1 января после того, как сотрудники ресторана сказали посетителям, что комплекс заканчивает работу, и попросили их освободить залы.

Сам эпизод со смертельным ударом ножа произошел примерно в 4 часа утра.

По словам замминистра, подозреваемый Гурурян 1 января через пропускной пункт в Павлодарской области Казахстана выехал в Россию.

Сулейменов также признал, что произошла утечка информации, в связи с чем сейчас проводится служебное расследование.

Сулейманов сказал, что с целью нахождения Гуруряна за границу командированы три группы казахстанских следователей: две — в Россию и одна — в Армению.

Пресс-секретарь Следственного комитета Армении Наира Арутюнян подтвердила этот факт.

Начальник управления информации и по связям с общественностью полиции Армении Ашот Агаронян сообщил, что два сотрудника правоохранительных органов Казахстана прибыли в Армению, где обсуждают связанные с инцидентом вопросы со своими армянскими коллегами.

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