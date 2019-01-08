Пресс-секретарь Эрдогана рассказал о переговорах с советником Трампа
Анкара, 8 января, 2019, 21:37 — ИА Регнум. Процессом вывода войск США из Сирии не должны воспользоваться члены незаконных вооруженных формирований. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, сообщил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, комментируя итоги переговоров с советником главы Белого дома по национальной безопасности Джоном Болтоном по сирийской тематике.
«Турция и США не должны позволить террористическим организациям…, воспользоваться выводом американских войск из Сирии», — сказал Калын.
Как ранее передавало ИА REGNUM, 7 января 2019 г. советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прибыл из Тель-Авива в Анкару.
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