Анкара, 8 января, 2019, 21:37 — ИА Регнум. Процессом вывода войск США из Сирии не должны воспользоваться члены незаконных вооруженных формирований. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, сообщил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, комментируя итоги переговоров с советником главы Белого дома по национальной безопасности Джоном Болтоном по сирийской тематике.

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«Турция и США не должны позволить террористическим организациям…, воспользоваться выводом американских войск из Сирии», — сказал Калын.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 7 января 2019 г. советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прибыл из Тель-Авива в Анкару.

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