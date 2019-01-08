Львов, Украина, 8 января, 2019, 21:18 — ИА Регнум. Неизвестный совершил нападение на почетного консула Бельгии в Западном регионе Украины Ярослава Гарцулу на проспекте Шевченко во Львове. Об этом украинской газете «Вести» рассказали в полиции Львовской области.

Адриан ван Остаде. Драка. 1637

По словам правоохранителей, пострадавший обратился в Галицкий отдел полиции Львовской области 7 января. Со слов консула Бельгии, неизвестный сделал ему замечание по поводу того, как он припарковал транспортное средство.

«В ходе общения неизвестный нанес ему (консулу) телесные повреждения», — рассказали правоохранители.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов по горячим следам установили личность подозреваемого в нападении, который уже признал свою вину.

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