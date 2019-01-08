Киев, 8 января, 2019, 20:40 — ИА Регнум. Украинский журналист Юрий Бутусов на своей странице в соцсети Facebook объяснил, почему президент страны Петр Порошенко выглядит «пьяным» на фотографиях, сделанных в апреле 2015 года в Новых Петровцах.

President.gov.ua Петр Порошенко

Сотрудник СМИ напомнил, что во время демонстрации новых образцов военной техники, поступившей на вооружение Нацгвардии, были сделаны фото главы государства с красным и опухшим лицом.

По его словам, в тот день президенту Украины предложили выстрелить из винтовки, но не сказали ему о мощной отдаче.

«Эту информацию президент получил непосредственно сам, эмпирическим путем, — написал Бутусов. — После выстрела. И получил сильный удар в глаз».

Журналист добавил, что президент был зол на охрану и военных, однако «им все сошло с рук».