Пекин, 8 января, 2019, 18:48 — ИА Регнум. Высшая государственная премия КНР в области науки и техники вручена академикам Академии наук Китая и Академии инженерных наук Лю Юнтаню и Цянь Циху за выдающийся вклад в научно-технологическое развитие страны. Награждение производил партийно-государственный лидер страны Си Цзиньпин,сообщает 8 января Синьхуа.

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На состоявшейся в Пекине ежегодной церемонии вручения государственных наград оба ученых награждены соответствующими медалями и сертификатами.

Данному мероприятию в КНР традиционно уделяется повышенное внимание. На церемонии присутствовали члены Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК Ли Кэцян, Ван Хунин и Хан Чжэн.