ФК «Спартак» расторг контракт с Романом Еременко
Москва, 8 января, 2019, 18:42 — ИА Регнум. Бывший полузащитник сборной Финляндии Роман Еременко покинул московский футбольный клуб «Спартак». Об этом заявил главный тренер столичной команды Олег Кононов, слова которого обнародованы на сайте клуба.
«Сегодня (8 января) контракт с Романом был расторгнут, — сказал Кононов. — Такая обоюдная опция была прописана в контракте при подписании, и клуб ее реализовал».
По его словам, Ерёменко является хорошим игроком, однако у клуба «на эту позицию есть более молодые игроки».
Напомним, 22 декабря 2018 г. Сhampionat.com сообщал, что московский ФК «Спартак» планирует расстаться с шестью игроками во время зимнего трансферного окна.
Читайте также: СМИ: «Спартак» расстанется зимой с шестью футболистами
А также: «Спартак» планирует продлить контракт с полузащитником Ерёменко