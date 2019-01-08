Солсбери, Великобритания, 8 января, 2019, 18:26 — ИА Регнум. Военные специалисты в британском городе Солсбери в рамках санитарной обработки разберут крышу дома бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на свои источники.

Free-Photos Крыша

По данным телерадиокомпании, извещение за подписью директора по общественному здравоохранению совета Уилтшира Трейси Дашкевич получили владельцы соседних с домом Скрипаля зданий.

В письме говорится, что исполнители работ планируют накрыть дом и гараж «герметичной рамой», после чего военная команда «демонтирует крышу, запечатает ее и увезет».

«Когда эта работа будет закончена, строители установят новую крышу для дома», — отмечается в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь с признаками отравления были обнаружены в британском городе Солсбери в начале марта 2018 года.

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В сентябре власти Великобритании обвинили в причастности к данному делу двух граждан РФ, которые якобы являются «сотрудниками ГРУ». Однако до сих пор никаких доказательств Лондон так и не предъявил.

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