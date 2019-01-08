Калуга, 8 января, 2019, 17:59 — ИА Регнум. В социальных сетях жители Калуги ежедневно размещают фотографии с изображением образовавшихся наледей на крышах и балконах зданий и жилых домов. Кроме того, калужане публикуют информацию о падении глыб льда в непосредственной близости от людей.

Kaluga.sledcom.ru Сосульки-убийцы

Как сообщили 8 января корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России, правоохранительное ведомство предостерегает жителей региона, а также руководителей организаций об ответственности за травмирование людей при сходе наледи. Обладающие достаточно высокой массой куски наледи способны причинить человеку переломы и другие телесные повреждения, а также повлечь более тяжкие последствия. В разные годы от падений льда и сосулек страдали не только взрослые, но и дети.

В сообщении говорится, что в случае серьезного травмирования или гибели человека в результате падения льда с крыши к уголовной ответственности вплоть до лишения свободы привлекаются собственники домов, сотрудники управляющих компаний, лица, выполняющие административно-хозяйственные функции, и руководители организаций и учреждений независимо от форм собственности.

Во избежание негативных последствий региональное управление СК России рекомендует руководителям организаций и управляющих компаний, коммунальным службам и владельцам зданий и сооружений организовать работу по регулярной и своевременной очистке крыш от снега и наледи, а всем жителям Калужской области не подходить близко к стенам зданий, обходить водостоки, а в случае схода снега или льда — как можно быстрее прижаться к стене и укрыться под козырьком здания.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году управлением городского хозяйства Калуги было выдано свыше 1160 предписаний на устранение снежно-ледяных образований в областном центре.

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