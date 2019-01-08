Киев, 8 января, 2019, 17:43 — ИА Регнум. Мужчинам из Российской Федерации в возрасте от 16 до 60 лет нужно запретить въезд на Украину на постоянной основе. Об этом, как передает УНИАН, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире программы «Завтрак с 1 + 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Въезд на Украину

«Я считаю, что фильтрация, очень правильная, очень умная фильтрация должна быть всегда, — отметил Климкин. — Я это всегда говорил…»

По его словам, именно для этой цели на Украине ранее были введены «биометрические данные» на граждан РФ при въезде в страну.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, военное положение в 10 областях Украины было введено с 26 ноября по 26 декабря 2018 г. Причина — провокация трех кораблей ВМС Украины в территориальных водах РФ.

Въезд на Украину в связи с военным положением был запрещён для граждан России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

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