Калининград, 8 января, 2019, 16:27 — ИА Регнум. Обеспечивать газом Калининградскую область будут по-прежнему наземным путём, транзитом через Белоруссию и Литву, однако область получила полную энергетическую независимость и в случае необходимости сможет полностью обеспечить свои потребности за счёт СПГ-терминала. Во время пуска СПГ-терминала в Калининградской области сегодня, 8 января, временно приостанавливался транзит газа через Литву.

Wargaming.net Танкер СПГ

«На схеме можно сейчас видеть, что полностью отключена система поставок газа через магистральный газопровод Минск — Вильнюс — Каунас — Калининград, и газоснабжение Калининградской области в текущий момент полностью осуществляется через морской приёмный терминал. Суточная производительность терминала сейчас составляет 13,2 миллиона кубометров газа, годовая производительность терминала такова, что она позволяет полностью удовлетворять и текущие, и перспективные потребности Калининградской области в газе», — после пуска терминала, обращаясь к президенту РФ Владимиру Путину, сказал глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Стенограмма заявлений приведена на официальном сайте президента РФ.

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Миллер также напомнил про построенное подземное хранилище в Калининградской области и строительство завода по сжижению газа специально для нужд российского эксклава.

«Конечно, мы с вами понимаем, хорошо знаем, что доставка первичного энергоресурса, такого как природный газ, на подобные расстояния трубой является экономически более целесообразным способом доставки, более дешёвым. Но для нас, для Калининградской области в частности, это, скорее всего, резервные мощности, которые существенным образом минимизируют, а, точнее сказать, сводят на нет все транзитные риски», — до запуска терминала сказал Владимир Путин.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале декабря 2018 года губернатор Калининградской области Антон Алиханов говорил, что регион по-прежнему рассчитывает получать газ наземным способом транзитом через Литву. СПГ-терминал, отметил губернатор, необходим для обеспечения газом в «изолированном режиме».