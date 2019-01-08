Казань, 8 января, 2019, 15:59 — ИА Регнум. Четыре человека, включая троих детей, пострадали в результате отравления угарным газом в Советском районе города Казани. Об этом 8 января сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Скорая медицинская помощь

Информация об отравлении угарным газом поступила в региональное управление МЧС РФ в 21:40 по местному времени. Мать с тремя детьми были госпитализированы с диагнозом «отравление угарным газом средней тяжести» в Детскую республиканскую клиническую больницу.

По предварительной информации, причиной отравления стало отсутствие проветривания в помещении при использовании газовой колонки.

По данному инциденту проводится расследование.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели четырёх человек в результате отравления угарным газом в Орске. В результате ЧП погибли двое взрослых и двое детей, ещё один пострадавший был госпитализирован.