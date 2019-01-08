Бишкек, 8 января, 2019, 15:07 — ИА Регнум. Россия передала госагентству охраны окружающей среды и лесного хозяйства Киргизии специальное оборудование, предназначенное для обезвреживания ртутных отходов, станцию для производства жидкого азота и автомобиль для их транспортировки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

(сс) Wilco Oelen Ртуть в колбе

Общая стоимость полученной спецтехники составляет $90 тысяч (более 6,2 млн рублей). Оборудование планируют отправить в поселок Айдаркен, расположенный в Баткенской области на юге республики.

В госагентстве отмечают, что уникальное российское оборудование позволит проводить полный цикл переработки ртутных отходов, получив на выходе металлическую ртуть и демеркуризированное стекло пятого класса опасности. А станция позволяет производить из воздуха до 36 литров жидкого азота в сутки, потребляя всего от 15 до 25 кВт электроэнергии.

ИА REGNUM напоминает, что в настоящее время на территории Киргизии насчитывается 92 объекта с токсичными и радиоактивными отходами горнорудного производства. На балансе МЧС республики числятся только 33 хвостохранилища и 25 горных отвалов, в которых хранятся 6,2 млн кубических метров радиоактивных и еще 5,7 млн кубометров токсичных отходов.

Отметим, что в городе Айдаркен расположен Айдаркенский ртутный комбинат, работающий в течение вот уже 77 лет. Контрольный пакет акций предприятия принадлежит государству. Во времена СССР комбинат перерабатывал около 400 тысяч тонн руды в год, сейчас — не более 4 тысячи тонн. Всю произведенную металлическую ртуть предприятие продает за рубеж.