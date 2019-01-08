Калининград, 8 января, 2019, 14:57 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин ввел в эксплуатацию в режиме видеоконференции терминал по приему природного газа с плавучей регазификационной платформы в Калининграде. Об этом сегодня, 8 января, сообщает пресс-служба Кремля. Также российский лидер лично посетил новое Калининградское подземное газовое хранилище.

Kremlin.ru Ввод в эксплуатацию терминала по приёму газа и плавучей регазификационной платформы в Калининградской области

Данный терминал построен в акватории Балтийского моря и представляет собой защищённый волнорезом причал, к которому швартуется регазификационная установка — танкер «Маршал Василевский», который перевозит сжиженный природный газ (СПГ).

Танкер перевозит СПГ и может перевести его из жидкого в газообразное состояние. Затем газ из танкера через построенный терминал перекачивается либо напрямую потребителям в Калининградской области, либо в Калининградское подземное хранилище газа (ПХГ).

Калининградское ПХГ — это природный герметичный резервуар, созданный в глубинных отложениях каменной соли.

Данный проект был реализован корпорацией «Газпром» и является первым проектом подобного рода в России. Проект создает альтернативный вариант снабжения газом Калининградской области, что повышает её энергетическую безопасность, учитывая особенности географического положения региона.

«Хочу поблагодарить сотрудников Газпрома: инженеров, проектировщиков, рабочих, строителей — всех, кто воплощал в жизнь этот проект. Напомню, что моё поручение на этот счёт было дано ещё в 2013 году, тогда же начались работы, и в достаточно короткие сроки этот проект реализован», — сказал Путин на церемонии запуска объекта в эксплуатацию.

Мощность терминала составляет 2,7 млрд кубометров газа в год. Это практически полностью перекрывает потребности Калининградской области.