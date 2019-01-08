Нью-Дели, 8 января, 2019, 15:44 — ИА Регнум.

«Семья Ганди правила страной более 60 лет, однако за этот период не наблюдалось улучшений в условиях жизни бедняков и индийских крестьян. Оппозиционные силы никогда не хотели заботиться о здоровье бедных в Индии», — заявил сторонникам президент Индийской народной партии — «Бхаратия Джаната Парти» (БДП) АмитШах.

(сс) gigieffe Нищета

«Именно БДП и Нарендра Моди предоставили медицинское обслуживание 500 млн жителей», — добавил политик.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», в своей речи он также раскритиковал правительство Объединенного прогрессивного альянса, которое, по его мнению, за десять лет лишь помогло укрепить недоверие населения к власти.

«Во время их правления не было безопасности на границе. Страну охватили коррупционные скандалы. Сейчас же наша партия усердно работает на благо простых граждан на протяжении четырех лет», — добавил Амит Шах.