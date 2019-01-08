Абакан, 8 января, 2019, 11:12 — ИА Регнум. Три человека погибли в результате пожара в жилом частном доме в Хакасии, в городе Абакане. Об этом 8 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Цитата из к/ф «Прощание». реж Лариса Шепитько, Элем Климов. 1981. СССР Пожар

Сообщение о возгорании поступило в региональное ГУ МЧС РФ в 09:43 по местному времени. Пожарные расчёты прибыли на место происшествия уже через три минуты. В доме было сильное задымление, вызванное возгоранием. Площадь пожара составила 4 кв. метра.

После полной ликвидации возгорании на месте пожара были обнаружены трое погибших: двое мужчин, 68 и 63 лет, и женщина 88 лет.

На месте пожара работают специалисты. Устанавливаются причины и обстоятельства, приведшие к гибели людей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели двух пожилых людей в результате пожара в частном жилом доме, который произошёл в городе Кузнецке Пензенской области.