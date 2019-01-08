Архангельск, 8 января, 2019, 09:20 — ИА Регнум. Первый советский флаг, установленный на архипелаге Земля Франца-Иосифа в 1929 году, будет отреставрирован сотрудниками национального парка «Русская Арктика». Об этом 7 января сообщает ТАСС.

Д. Банин / rus-arc.ru Ледниковые берега Земли Франца-Иосифа

По словам начальника отдела сохранения историко-культурного наследия парка Евгения Ермолова, флаг был обнаружен сотрудниками национального парка в 2018 году на острове Алджера, входящем в архипелаг Земля Франца-Иосифа, где флаг был установлен в 1929 году.

Флаг был найден во время работ на раскопе лагеря американской экспедиции под руководством Эвлина Болдуина 1901 года. На острове Алджера до сих пор сохранился гурий — пирамидка из камней, которыми укрепляли древко установленного здесь флага. Именно здесь и были обнаружены сотрудниками национального парка «Русская Арктика» фрагменты полотнища советского флага.

Флаг сделан из толстого кровельного железа, древком ему послужила металлическая труба. Он был прикреплён к древку с помощью трёх толстых металлических колец. Флаг покрашен красной краской, в нём прорезаны серп, молот и звезда.

Сотрудники национального парка подали заявку на реставрацию флага в архангельский филиал реставрационного центр им. Грабаря и планируют после реставрации включить флаг в постоянную экспозицию музея как достойнейший экспонат, непосредственно связанный с историей покорения Арктики.

Напомним, что флаг был установлен на архипелаге Земля Франца-Иосифа экспедицией советской полярной станции «Бухта Тихая», которая была основана на острове Гукера. В 2015 году комплекс строений полярной станции был признан объектом культурного наследия. В данное время здесь над восстановлением инфраструктуры станции работают сотрудники Арктического музейно-выставочный центра. После восстановительных работ на территории станции планируется создать музейный комплекс.