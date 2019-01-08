Магнитогорск, Челябинская область, 8 января, 2019, 08:40 — ИА Регнум. В южноуральском Магнитогорске под завалами дома №164 на проспекте Карла Маркса найдены ценные вещи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора.

Mchs.gov.ru Трагедия в Магнитогорске

Сейчас ценности находятся в Ленинском межрайонном следственном отделе по Магнитогорску. Владельцы предметов смогут их получить, обратившись в следственный отдел и соблюдя необходимые в таких случаях формальности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, рано утром 31 декабря обрушился подъезд №7 девятиэтажного 12-подъездного дома. Погибли 39 человек, в том числе шестеро детей. Ещё шесть человек получили травмы и были госпитализированы.