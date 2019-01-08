Вашингтон, 8 января, 2019, 08:15 — ИА Регнум. Представитель шестого флота ВМС США Кайл Рейнс заявил, что американский большой десантный корабль USS Fort McHenry находится в акватории Черного моря совершенно законно и в соответствии с конвенцией Монтрё о режиме черноморских проливов. Слова Рейнса приводит издание Navy Times.

USS Fort McHenry

«Мы регулярно работаем в Черном море в соответствии с международным правом и Конвенцией Монтре и продолжим это делать», — сказал Рейнс.

Стоит отметить, что американцы действительно до последнего времени соблюдали положения конвенции Монтрё, которая запрещает кораблям нечерноморских стран находиться в акватории Черного моря более 21 дня.

Однако американцы постоянно ротируют свои корабля в Черном море, чтобы сохранять военное присутствие у южных рубежей России.

Что касается большого десантного корабля ВМС США USS Fort McHenry, то он прошел черноморские проливы и вошел в акваторию Черного моря в 21:00 мск 6 января. От пролива Босфор он взял курс к берегам Румынии и утром 7 января прибыл в порт Констанца. Затем корабль вышел в море для патрулирования.

Для контроля за действия Fort McHenry был направлен сторожевой корабль Черноморского флота «Пытливый».