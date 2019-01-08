Нью-Йорк, США, 8 января, 2019, 07:36 — ИА Регнум. Компания MasterCard Incorporated изменит официальную эмблему платёжной системы. Об этом сообщает пресс-служба MasterCard.

(сс) Håkan Dahlström MasterCard

Эмблема платёжной системы состоит из пересекающихся окружностей красного и жёлтого цвета, а также названия «mastercard». Теперь официальный логотип сможет использоваться без названия.

«Эпоха цифровых технологий требует простоты», — отметил директор по маркетингу и коммуникациям MasterCard Раджа Раджаманнар.

Он добавил, что большинство людей и до официального изменения логотипа узнавали в пересекающихся красных и жёлтых кругах символ MasterCard даже без самого слова «mastercard».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 августа 2018 года издание Bloomberg сообщило о том, что MasterCard сотрудничала с компанией Google. По информации издания, Google получал от платёжной системы информацию о покупках в магазинах, совершаемых с помощью банковской карты. Предполагается, что компания Google использовала эти данные для оценки эффективности рекламы.