Киев, 8 января, 2019, 06:04 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко идет на обострение отношений с Россией ради мобилизации электората в преддверии выборов. Об этом заявил бывший украинский министр иностранных дел Константин Грищенко в эфире телеканала NewsOne.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

По его словам, Украина вступила в угрожающий период предвыборной кампании. Порошенко выбрал тактику обострения отношений с Москвой — таким образом он рассчитывает на мобилизацию тех избирателей, которые потенциально могут отдать ему голоса.

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Однако такое поведение лидера полностью противоречит запросу жителей Украины на поиск мирного урегулирования ситуации в Донбассе. Есть угроза обострения с использованием масштабных военных операций, что еще больше отдалит мир, отметил Грищенко.

Как сообщало ИА REGNUM, президентская избирательная кампания началась на Украине 31 декабря. Первым подал документы для регистрации бывший министр экологии и природных ресурсов Игорь Шевченко, чьи шансы на победу оцениваются очень низко.

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