Санкт-Петербург, 8 января, 2019, 03:59 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин рассказал о получении звания лейтенанта в артиллерии. Это произошло во время посещения главой государства Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге, следует из видеозаписи на официальном сайте Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин в Петропавловской крепости

В крепости Путин в полдень выстрелил из пушки — такая традиция соблюдается десятки лет. В день Рождества Христова право сделать залп получил и почетный строитель России, 85-летний Владимир Бендет. Президент отметил, что также является артиллеристом по званию.

«Я получил звание лейтенант как артиллерист, командир взвода управления гаубичной артиллерии… 122 миллиметра», — пояснил Путин.

Российский лидер поздравил Бендета с юбилеем и вручил подарок. Выстрелы они совершили синхронно.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 января президент Владимир Путин поздравил православных христиан с праздником Рождества.