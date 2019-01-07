Мале, 8 января, 2019, 02:26 — ИА Регнум. Балерина Анастасия Волочкова объявила о своем решении переехать на Мальдивы. Об этом говорится в видеозаписи, опубликованной на странице артистки в Instagram.

(сс) romaneau Под солнцем

«Я решила остаться здесь жить, просто на ПМЖ. Поверьте, скучать я вам не дам», — сказала Волочкова, стоя в воде на тропическом пляже.

В комментарии к видео она отметила, что будет совершать перелеты с территории островного государства «по творческой необходимости». Балерина также призналась, что давно нашла «любимое место на Земле».

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года Волочкова попала в больницу в Греции. Артистка ударилась в море о камень с морскими ежами и рассказала, что врачам пришлось вытаскивать из её тела 20 иголок.

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