Вашингтон, 7 января, 2019, 21:51 — ИА Регнум. Большой десантный корабль Военно-морских сил (ВМС) США Fort McHenry, находящийся в акватории Черного моря, не нарушил норм международного права. Об этом сообщил представитель ВМС США Джеффри Дорси корреспондету ТАСС.

U.S. Navy Десантный корабль ВМС США Fort McHenry

«Мы (ВМС США) регулярном работаем в Черном море в соответствии с международным правом и Конвенцией Монтрё», — отметил Дорси.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что с 21:00 мск 6 января в акватории Черного моря находится десантный корабль ВМС США Fort McHenry. Утром 7 января американский корабль зашел в румынский порт «Констанца».

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