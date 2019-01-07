Киев, 7 января, 2019, 21:14 — ИА Регнум. В минувшее воскресенье, 6 января, Епифаний I официально превратился в лидера новой Украинской православной церкви, когда ему был вручен соответствующий указ патриарха Константинопольского, сообщает испанское издание El Pais.

President.gov.ua Празднование в Стамбуле

«Епифаний I, митрополит Киевский и всея Украины, вошел в воскресенье в патриарший собор Святого Георгия в Стамбуле, духовный центр православного христианства, в своей обычной черной рясе служителя и вышел из него, облаченный в золотую ризу и шитую золотом митру церковных владык», — описывает важное для украинских властей событие испанское СМИ.

И хотя это было лишь частью литургического протокола, согласно которому православные священнослужители меняют облачение в ходе службы, да и украинский митрополит надел митру не в первый раз (как разъяснил источник из патриархата), произошедшая перемена должна была способствовать усилению символического значения церемонии. Получив томос, то есть указ патриарха Константинопольского Варфоломея I, Епифаний стал главой новой церкви, независимой от Москвы. Так было разрушено единство, уходящее корнями в XVII век.

«Сегодня вы официально и в рамках канона становитесь пятнадцатой церковью в благословенном хоре автокефальных церквей. Будущее принадлежит вам, и вы должны бороться за достижение мира», — провозгласил Варфоломей во время церемонии.

Эти слова были специально предназначены для Московского патриархата: владыка напомнил о своем верховном статусе в канонической юрисдикции и о ситуации на Украине, «разделенной после проевропейского переворота 2014 года, русской аннексии Крыма и сепаратистского конфликта на Донбассе, который уже привел к 10 тысячам смертей», — пишет El Pais.

Русская православная церковь рассматривает решение патриарха Константинопольского как недействительное и схизматическое (т. е. раскольническое), продиктованное политикой Запада, нацеленной на сокращение российской сферы влияния. По этой причине она объявила, что разорвет отношения со Вселенским патриархатом, а этот шаг означает беспрецедентный раскол среди православных, «которые заботятся о соблюдении строгой внутренней иерархии, подобной католической, и чьи епархии управляются с большим уровнем автономии».

«Мы всю жизнь ждали этого момента, получения статуса автокефальной церкви, так что я очень счастлив», — сообщил корреспонденту El Pais украинец, пришедший на церемонию в вышиванке. «Это последний шаг, который мы сделали, чтобы стать независимыми от России и русской агрессии. Москва может попытаться создать проблемы, но решение принято и скреплено, Россия ничего не может сделать, чтобы изменить его», — добавила украинская журналистка, освещавшая событие в числе десятков своих коллег.

В первых рядах присутствовавших на церемонии были украинский президент Петр Порошенко и один из его предшественников, Виктор Ющенко, высокопоставленные политики Украины и Греции, патриархи Антиохийский и Иерусалимский, а также лидеры различных епархий, сплотившихся вокруг Константинополя в пику Москве.

«Мы выполнили наш долг перед ушедшими и будущими поколениями», — сказал Порошенко после вручения томоса, которое он назвал актом провозглашения независимости Украины, сопоставимым с имевшим место в 1991 году. Томос будет доставлен в Киев и выставлен на обозрение верующих в Софийском соборе.