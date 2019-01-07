Пекин, 7 января, 2019, 20:50 — ИА Регнум. После небольшого снижения, в последнем месяце 2018 года продолжили расти валютные резервы Китая, которые по состоянию на конец декабря составили 3,07 трлн долларов и по сравнению с ноябрем выросли 100 млн долларов, сообщает 7 января Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар. Юань

По официальным данным Народного банка Китая (НБК), в течение трех месяцев осени 2018 года наблюдалось сокращение резервов.

Отметим, что КНР располагает самыми большими в мире валютными резервами и ведет активную закупку золота, в частности в настоящее время выкупает часть золотого запаса КНДР. По некоторым данным, обнародованным некоторыми аналитиками, например, Валентином Катасоновым, в настоящее время фактический золотой запас Поднебесной существенно превышает тот, что декларируется официально.