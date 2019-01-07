Екатеринбург, 7 января, 2019, 19:05 — ИА Регнум. 7 января во всех православных храмах прошли рождественские богослужения. Не стал исключением и Екатеринбург. Здесь основные события развернулись в Свято-Троицком кафедральном соборе. В ночь на 7 января архипастыри Екатеринбургской митрополии совершили здесь праздничную рождественскую литургию. И в этом же соборе митрополит Кирилл возглавил рождественскую вечерню.

Алексей Колчин ИА REGNUM Митрополит Кирилл

Алексей Колчин ИА REGNUM Десятки человек пришли на литургию

Алексей Колчин ИА REGNUM Идёт служба

Алексей Колчин ИА REGNUM Митрополит Кирилл

В одном лишь Свято-Троицком соборе праздничные мероприятия объединили десятки прихожан. В ночной литургии кроме Кирилла приняли участие и другие архипастыри Екатеринбургской митрополии. Среди них епископ Нижнетагильский и Невьянский Евгений, епископ Серовский и Краснотурьинский Алексий, епископ Алапаевский и Ирбитский Леонид и многие другие представители духовенства.

Алексей Колчин ИА REGNUM Митрополит Кирилл на рождественской службе

Алексей Колчин ИА REGNUM Митрополит Кирилл

Алексей Колчин ИА REGNUM Рождественская служба

Основному событию предшествовало традиционное причастие. А перед этим Кирилл прочёл с амвона рождественское послание патриарха Кирилла и затем обратился к собравшимся с архипастырским словом. Архипастырь поздравил прихожан с Рождеством и передал им благословение патриарха.

Алексей Колчин ИА REGNUM Участники церемонии в храме

Алексей Колчин ИА REGNUM Свято-Троицкий кафедральный собор