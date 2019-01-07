Вашингтон, 7 января, 2019, 18:15 — ИА Регнум. Американский эсминец управляемого ракетного оружия McCampbell 7 января прошел в 12 милях от спорных островов в Южно-Китайском море. Об этом сообщил военный новостной ресурс Military.com. Речь идет о Парасельских островах. Это территория, права на которую оспаривают Китай и Вьетнам.

U.S. Navy Эсминец ВМС США McCampbell

Представитель Тихоокеанского флота США заявил агентству новостей Reuters, что действия американского эсминца идут в рамках обеспечения «свободы судоходства» в Южно-Китайском море, чтобы оспорить «чрезмерные морские претензии». Таким образом идет намек на Китай.

Следует заметить, что данная операция ВМС США проводится на фоне первого раунда торговых переговоров между США и Китаем, в которых взята пауза на применение санкционных мер на 90 дней.

По мнению Соединенных Штатов, напряженность в Южно-Китайском море остается высокой: Китай претендует почти на стратегические воды, несмотря на мнение Вьетнама, Филиппин, Брунея, Малайзии, Индонезии и Тайваня. США неоднократно критиковали Пекин за создание военных баз на искусственных островах и рифах.

Китай, в свою очередь, определяет операции США по «свободе судоходства» как провокации и оправдывает свою милитаризацию региона как право на самооборону.

ИА REGNUM на днях сообщало, что для снижения напряженности в Южно-Китайском море один китайский адмирал предложил затопить два американских авианосца.