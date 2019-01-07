Пекин, 7 января, 2019, 18:10 — ИА Регнум. По информации военного новостного ресурса Defence Blog, государственная медиа-корпорация КНР CCTV показала первое детальное фото новейшего беспилотного летательного аппарата Tian Ying (Sky Hawk). Фото появилось через несколько дней после показа видео первого полета данного БПЛА.

Китайский флаг

Аппарат сделан с применением стелс-технологий. Он способен выполнять широкий спектр задач: вести разведку, выполнять задачи раннего предупреждения, подавлять систему ПВО, поражать наземные цели, а также вести воздушный бой.

Новый беспилотник разработан China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC).

По имеющейся информации, БПЛА имеет внутренний отсек вооружения для размещения ракет для поражения радиолокационных станций, ракет класса «воздух-земля» и противокорабельных ракет, а также высокоточных авиабомб.

Tian Ying — это дрон дальнего радиуса действия. Аппарат имеет внушительные размеры: длину 10 метров и размах крыльев 22 метра. Его максимальный взлетный вес составляет 13 тонн, высота полета на крейсерской скорости — 10−13 километров. Крейсерская скорость БПЛА — 0,5−0,6 Маха. Продолжительность полета — 15 часов.