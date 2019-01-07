Дамаск, 7 января, 2019, 18:07 — ИА Регнум. Фактически Турция провалила соглашение по созданию Идлибской демилитаризованной зоны, которое было заключено 17 сентября 2018 года в Сочи. Зона была обозначена, но радикальные группировки в ней присутствуют, количество нападений на позиции сирийских правительственных сил зашкаливает.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

В настоящее время в провинциях Алеппо и Идлиб разразилась настоящая война между исламистскими группировками. С одной стороны выступает радикальная группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а с другой — протурецкие группировки из Фронта национального освобождения.

Радикалам удалось захватить всю западную часть провинции Алеппо, и они начали сражение за провинцию Идлиб. Их целью в настоящее время являются имеющие стратегическое значение города Маарат аль-Нуман и Ариха. Радикалы воспользовались тем, что Турция перебросила значительную часть своих боевиков на север Сирии для проведения операции против курдских отрядов Народных защитников.

В ходе этого противостояния погибло уже более 500 боевиков с обеих сторон. Протурецкая группировка «Нуреддин аз-Зинки» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) прекратила свое существование. Тяжелую технику (танки Т-55 и Т-62), оружие и боеприпасы боевики сдали радикалам. Верхушка группировки сбежала. Вся территория, которую она контролировала, отошла к «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Что примечательно, турецкие военные не вмешиваются в эти разборки между джихадистами и хранят молчание.

На этом фоне Сирийская арабская армия укрепляет свои позиции на северо-западе провинции Хама, в районе Сахель аль-Габ, а также на западе провинции Алеппо.

По мнению ряда военных экспертов, в районе Идлибской демилитаризованной зоны сосредоточено около 45 тысяч сирийских правительственных сил. Сирийская армия может начать наступление с операции на северо-западе провинции Хама, в районе Сахель аль-Габ, и на западе Идлиба, а затем провести вторую операцию на юго-западе провинции Алеппо.

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