Дамаск, 7 января, 2019, 18:02 — ИА Регнум. Сирийская разведка вычисляла местоположение лидеров исламистских группировок по их спутниковым телефонам. Так были получены данные об их местонахождении, а затем они были уничтожены. Подобным образом было ликвидировано около 80 исламистов.

Иван Шилов ИА REGNUM Победа в Сирии

Об этом сообщило турецкое интернет-издание Yeni Safak. Журналисты провели собственное расследование по данным фактам. По их мнению, данный механизм ликвидации лидеров сирийской оппозиции работал около семи лет.

Среди ликвидированных таким образом главарей вооруженных формирований издание называет командующего группировкой «Джейш аль-Ислам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Захрана Аллоуша, высших командиров «Харакат Ахрар аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Хассана Абуда и Халида аль-Сури, командующего «Лива аль-Таухид» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абдулкадира Салиха.

Хасад Абуд, кстати, был основателем и членом «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Спутниковые телефоны Thuraya (производства ОАЭ) и Inmarsat (производства Великобритании) были переданы главарям исламистов ОАЭ и Саудовской Аравией. Они подключались в ОАЭ. Затем данные по этим телефонам получила сирийская разведка и использовала по назначению: определив местоположение боевиков, наводила авиацию. Yeni Safak считает, что в передаче этой информации были замешаны Саудовская Аравия и ОАЭ.