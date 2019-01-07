Вашингтон, 7 января, 2019, 17:59 — ИА Регнум. По информации NBC News, обсуждается вопрос, чтобы оставить часть американских войск в Сирии после вывода основной части воинского контингента. Источник издания является высокопоставленным чиновником американской администрации.

U.S. Army Американские солдаты

Он сообщил, что оставшиеся под контролем ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) очаги в Сирии могут быть ликвидированы в течение нескольких недель. Часть американских войск, которые покинут Сирию, будут отправлены в Ирак.

Однако советник президента США Джон Болтон планирует обсудить с израильскими и иорданскими официальными лицами возможные планы сохранения некоторых американских сил на базе Эт-Танф вблизи иорданской границы. На этой базе есть около двухсот военнослужащих США и других стран.

Расположенная вдоль критически важной дороги, которая простирается от Тегерана до Багдада и Дамаска, база находится в самом сердце того, что Иран надеется сделать частью «шиитского полумесяца» — непрерывного сухопутного моста, соединяющего Иран через Ирак и Сирию с Ливаном.