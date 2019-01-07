Анкара, 7 января, 2019, 16:30 — ИА Регнум. В Анкару из Тель-Авива прибыл советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Об этом сообщает Anadolu Ajansı со ссылкой на свои источники.

Gage Skidmore Джон Болтон

«В повестке дня турецко-американских переговоров — ситуация в Сирии», — передает вещатель.

Отмечается, что представители США и Турции также обсудят экономические вопросы, а также возможные поставки американских ЗРК Patriot.

6 января турецкое издание Yeni Safak со ссылкой на источники сообщило, что власти Турции отказались от предложения США купить зенитно-ракетные комплексы Patriot вместо российских ЗРС С-400 «Триумф».

По данным издания, Анкара ответила отказом, так как предложение Вашингтона не предполагало передачу технологий и не включало скидки на поставку комплексов.

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