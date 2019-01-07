Ереван, 7 января, 2019, 16:07 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян в связи с со сложившейся в казахстанском городе Караганде ситуацией выступил с комментарием, который приводит пресс-служба ведомства.

azattyq.org Акция протеста у здания управления образованием Караганды. Караганда, 6 января 2019 года.

«Те, кто изначально следили за ситуацией, информированы, что еще 3 января посольство Армении в Казахстане выступило с соответствующим заявлением. Понимаем, что заявление было сделано в период праздников и, вероятно, не все его увидели. Естественно, что сделанное заявление отражает только публичную сторону нашей работы.

В распространенном посольством заявлении, в частности, выражается надежда на то, что при обращении к этой теме будут основываться только на официальных источниках и в социальных сетях не будет распространяться непроверенная информация, которая может стать источником манипуляции общественным мнением в попытках придания межнационального оттенка трагедии, произошедшей на бытовой почве.

Этот призыв остается актуальным. Тем не менее в Армении появились и распространились отдельные заявления, не учитывающие ни официальной позиции нашей страны, которая отражена, в частности, в заявлении посольства Армении, ни чрезвычайно чувствительного характера этого вопроса для наших соотечественников, проживающих в Караганде.

МИД Армении и посольство Армении в Казахстане с самого начала поддерживают постоянную связь с властями Казахстана, ответственными структурами на уровне лиц, уполномоченных на принятие решений. Эти прямые контакты между ведомствами Армении и Казахстана продолжаются. Обе стороны исходят из единой позиции: это уголовный инцидент на бытовой почве, и нужно строжайшим образом исключать попытки придания ему межнационального оттенка. Казахстанской стороной предоставлены все заверения о том, что будут предприняты соответствующие меры для установления контроля за ситуацией и исключения подобных проявлений. И эти меры предпринимаются. Посольство также поддерживает круглосуточную связь с руководителями общинных структур.

Понимая обеспокоенность в связи со сложившейся ситуацией, мы призываем советников и специалистов проявлять максимально ответственную позицию в своих заявлениях по этому чрезвычайно чувствительному вопросу и не поддаваться соблазну популизма и провокаций. Это сверхчувствительный вопрос, и любые попытки придания ему межнационального оттенка осудительны и неприемлемы», — говорится в комментарии замминистра иностранных дел Армении.

Как передаёт azattyq.org, в ночь на 1 января конфликт между двумя группами гостей одного из карагандинских ресторанов перешел в массовую драку. Прокуратура позже сообщила, что в результате четыре человека получили ножевые ранения, один из них от полученных травм скончался.

Власти Казахстана также заявили, что ситуация с убийством держится на контроле. Они отвергли предположения, озвучиваемые в социальных сетях, что конфликт имел «межэтнический характер».

В частности, в прокуратуре Казахстана заявили, что «отдельные лица пытаются дестабилизировать обстановку, спекулируя данной темой» и «провоцируют граждан и их близких на незаконные действия, распространяют в социальных сетях заведомо ложную информацию о конфликте на межнациональной почве» для «манипулирования общественным мнением».

Полиция Казахстана возбудила уголовное дело в отношении казахстанца, который разжигал межнациональную рознь по делу о смертельной поножовщине возле ресторана в Караганде.

6 января сотни людей в Караганде потребовали от властей комментариев о ходе расследования уголовного дела по факту гибели человека. В город ещё с 5 января была стянута и размещена на улицах спецтехника, а также наряды полиции.

По официальной информации пресс-службы акима Карагандинской области, опубликованной на сайте и направленной в СМИ, утром 6 января представители власти встретились с родственниками погибшего в ходе массовой драки.

«На встрече были даны подробные разъяснения о ходе проведения следствия. В это же время у здания департамента полиции в ожидании информации собралось 200−230 человек. Перед собравшимися выступил аким Карагандинской области Ерлан Кошанов и дал пояснения о ходе следствия и дальнейших шагах расследования. Следствие взято под личный контроль генерального прокурора. На сегодняшний день установлено 8 участников, 7 из которых взяты под стражу, один находится в международном розыске. Обращаем внимание на тот факт, что потасовка произошла между двумя компаниями и не носила межнационального характера. Во время встречи никаких нарушений закона не зафиксировано. На данный момент обстановка в городе и области спокойная, нарушений общественного порядка не допущено», — сообщает пресс-служба акима Карагандинской области.

В департаменте полиции Карагандинской области обнародовали фотографии и анкетные данные подозреваемых.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлены и задержаны трое мужчин: Малхасян Торгом Манвелович, Малхасян Сохак Самвелович и Надырбеков Каир Хамитович. Задержанные признаны подозреваемыми в совершении тяжкого преступления. Судом города Караганды в отношении них санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

Также сотрудниками департамента полиции Карагандинской области Гурурян Нарек объявлен в розыск», — сообщили в ведомстве.