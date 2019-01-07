Анкара, 7 января, 2019, 15:49 — ИА Регнум. У берегов Турции в Черном море затонул сухогруз «Волго-Балт-214», вышедший из российского порта Азов. По данным турецких СМИ, в состав экипажа корабля входили граждане России, Украины и Азербайджана.

Иван Айвазовский. Кораблекрушение. 1894

По предварительным данным, на борту сухогруза «Волго-Балт-214» находилась команда из 13 человек. Это были граждане России, Украины и Азербайджана. Корабль шел под флагом Панамы.

Около 8:00 корабль подал сигнал бедствия, находясь у берегов турецкой провинции Самсун. К судну были направлены спасательные корабли и вертолеты. Однако сухогруз, груженный углем, разломался пополам и затонул.

Живыми из воды удалось достать семерых членов команды. Также спасатели выловили из воды тела шестерых погибших.

Уточняется, что девять членов экипажа были украинцами, два — азербайджанцами, трое — российскими гражданами.