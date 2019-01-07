Барселона, Испания, 7 января, 2019, 15:41 — ИА Регнум. Футбольный испанский клуб «Барселона» не хочет продавать зимой своего хавбека Дениса Суареса, сообщает 7 января Mirror.

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По данным источника, руководство клуба хочет уговорить 24-летнего полузащитника остаться в команде хотя бы до конца текущего сезона, несмотря на отсутствие у него достаточного игрового времени.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Суаресу таких клубов, как итальянские «Рома» и «Милан», а также лондонский «Арсенал», и называли «Арсенал» в качестве победителя в борьбе за Суареса.

Отметим, в текущем чемпионате Денис Суарес принял участие лишь в двух матчах «Барселоны» в основном составе.