Вашингтон, 7 января, 2019, 15:12 — ИА Регнум. Американская компания Hewlett-Packard (HP) анонсировала первый дисплей на квантовых точках (QLED) на основе из стекла. Об этом сообщает TechCrunch.

Hp.com HP Pavilion 27

Технология производства QLED предусматривает использование полупроводниковых нанокристаллов, которые крепятся на подложке из гибкого пластика. Американская компания объявила о скором выпуске первого коммерческого QLED-монитора Pavilion 27 на подложке из стекла. Замена пластиковой подложки на стеклянную позволит увеличить яркость и чёткость изображения.

Толщина в 6,5 мм сделает Pavilion 27 самым тонким монитором HP. Ожидается, что мониторы этой серии поступят в продажу в марте 2019 года. Стоимость мониторов этой серии составит от $330 до $400.

Как ранее сообщало, ИА REGNUM, в апреле 2017 года на заводе компании Samsung Electronics в Калужской области началось производство телевизоров с QLED-дислпеями.