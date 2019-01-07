Берлин, 7 января, 2019, 14:02 — ИА Регнум. Дортмундский футбольный клуб «Боруссия» поспорит с мюнхенской командой «Бавария» за форварда клуба «РБ Лейпциг» Тимо Вернера, сообщает 7 января Bild.

Granada Тимо Вернер

По информации источника, руководство лейпцигского клуба готово продать своего нападающего, однако хочет выручить за него не менее 60 млн евро. Также 22-летним игроком интересуются такие клубы Английской Премьер-лиги, как «Тоттенхэм» и «Ливерпуль».

При этом, как сообщается, в свою очередь «РБ Лейпциг» заинтересован в услугах полузащитника дортмундского клуба Максимилана Филипа, которого хотел бы получить за 20 млн евро, что в итоге может сыграть на руку «Боруссии».

Отметим, в текущем сезоне Вернер сыграл за клуб в 17 матчах и отметился в них 11 голами и двумя результативными передачами.