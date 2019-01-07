Дублин, 7 января, 2019, 14:06 — ИА Регнум. О своем намерении провести выставочный бой по правилам смешанных единоборств (ММА) с японским бойцом ММА и кик-боксинга Тенсином Насукавой, написал 7 января в своем Тwitter ирландский боец ММА Конор Макгрегор.

Andrius Petrucenia Конрад Макгрегор

В своем сообщении Макгрегор указал потенциальным организатором турниров с его участием на то, что он хотел бы выйти на выставочный бой с Насукавой до лета и потому он очень просит их устроить ему этот бой.

«С уважением, чемпион UFC и Paradigm», — заключил в конце своего сообщения ирландский боец.

Отметим, ранее, 31 декабря, экс-чемпион мира по боксу американец Флойд Мейвейзер встретился с японским бойцом Тенсином Насукавой в выставочном бою в Японии. Итоги этого боя нигде не учитывались, поединок проходил по правилам бокса и закончился победой Мейвейзера досрочно.