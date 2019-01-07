Петропавловск-Камчатский, 7 января, 2019, 13:24 — ИА Регнум. Погибший альпинист, сорвавшийся в ущелье на вулкане Корякская сопка в Камчатском крае, был обнаружен спасателями. Об этом 7 января сообщила пресс-служба администрации региона.

n0_mad Корякская сопка

Мужчина 43 лет совершал восхождение по склону Корякской сопки в составе зарегистрированной туристической группы из четырёх человек и сорвался в ущелье с на высоте около 3000 метров над уровнем моря. Оставшиеся три члена туристической группы, после безуспешных поисков альпиниста, обратились за помощью к спасателям, которые осуществляют круглосуточное дежурство у подножия Авачинского вулкана.

На место происшествия выехали четыре спасательные группы. Тело погибшего альпиниста было обнаружено ими на высоте около 1700 метров на восточном склоне вулкана Корякская сопка.

Сообщается, что погибшего в ближайшее время доставят в Петропавловск-Камчатский. Здесь же находятся остальные три участника группы альпинистов, совершавшей восхождение на вулкан.

Администрация Камчатского края обратилась к гражданам с настоятельной рекомендацией соблюдать все меры безопасности, в особенности, если это касается экстремального отдыха, связанного с риском для здоровья и жизни.

Ранее ИА REGNUM сообщало о поиске спасателями группы лыжников, пропаших на Эльбрусе на высоте 3500 метров над уровнем моря.