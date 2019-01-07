Сеул, 7 января, 2019, 13:40 — ИА Регнум. На активы японских компаний, которые обвиняются в эксплуатации труда корейцев во время Второй Мировой войны и в колониальный период, может быть наложен арест для исполнения решения Верховного суда Республики Корея: в ноябре 2018 года суд обязал японскую корпорацию Nippon Steel выплатить по 90 тысяч долларов компенсации каждому из четырёх корейцев, пострадавших более 70 лет назад. Истцы потребовали от суда наложить арест на активы компании для исполнения вердикта, так как японская сторона отказывается выплачивать компенсации, сообщает южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо».

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В свою очередь, правительство Японии угрожает принять аналогичные меры в отношении южнокорейских предприятий, в частности — POSCО, являющегося крупнейшим производителем стали в Республике Корея.

Противоречия привели к серьезному скандалу и существенно осложнили и без того непростые отношения двух стран. Уже на протяжении двух месяцев дипломаты Японии и Республики Корея — в том числе и министры иностранных дел — проводят регулярные встречи и обсуждают данный вопрос. Впрочем, прогресса пока добиться не удалось, и двусторонние отношения продолжают ухудшаться.