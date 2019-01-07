Хартум, 7 января, 2019, 15:50 — ИА Регнум. 6 января в Судане вновь начались протесты против действующей власти. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Джазира» со штаб-квартирой в Дохе, на этот причиной этому послужило увольнение министра здравоохранения Судана Мухаммеда Абу Зейда Мустафы.

Christopher Michel Хартум

Волна протестов в Судане продолжается с декабря 2018 года, когда в стране повысили цены на хлеб. Массовые волнения охватили Хартум и близлежащие города. Власти заявляют о том, что в результате протестов погибло около 19 человек, но правозащитные группы называют цифру 37.

Протестующие призывают граждан страны провести организованные митинги как минимум в четырех разных частях Хартума, а затем отправиться к дворцу президента Омара аль-Башира.