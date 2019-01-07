Доха, 7 января, 2019, 12:58 — ИА Регнум. 6 января советник по вопросам национальной безопасности США Джон Болтон обосновал вывод американских войск из Сирии тем, что «теперь курды находятся в безопасности». Как сообщает международная телекомпания «Аль-Джазира» со штаб-квартирой в Дохе, безопасность курдов после «ухода США» из региона будет обеспечивать Турция.

Иван Шилов ИА REGNUM Народ Курдистана

Джон Болтон посетил Израиль, где обсудил с властями страны вывод американских войск. Он отметил, что крайний срок вывода пока не установлен.

«Нам необходимо успеть добиться ранее поставленных целей до того, как американские войска покинут территорию Сирии», — отметил чиновник.

Среди них Болтон назвал создание условий, обеспечивающих полную безопасность курдов, включая разгром оставшихся в Сирии боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Болтон приехал в Израиль, чтобы устранить беспокойство союзников, связанное с выводом американских войск из Сирии, и обсудить этот процесс с властями Турции.