Токио, 7 января, 2019, 12:53 — ИА Регнум. С 7 января в Японии действует налог на выезд из страны в размере 1000 иен (около 620 рублей). Налог будет действовать и для иностранцев, и для японских граждан, покидающих Японию на самолете или по морю.

Alex Len Международный аэропорт Токио

По сообщению японского новостного агентства «Киодо Цусин», закон был принят еще в апреле 2018 года. В соответствии с ним, сбор будет взиматься во время покупки билетов на воздушный или морской транспорт. На транзит в течение 24 часов налог распространяться не будет. Правительство планирует использовать полученные средства для развития туризма, улучшения информационного сопровождения на многих языках в аэропортах и автоматических систем распознания лиц для ускорения иммиграционных процедур.

Согласно правительственным источникам, введение налога также обусловлено приближающимися Олимпийскими и Параолимпийскими Играми в Токио в 2020 году.