Нью-Дели, 7 января, 2019, 13:22 — ИА Регнум. Начальник штаба сухопутных войск Индии генерал Бипин Рават заявил о том, что вооружённые силы Индии ведут подготовку к ведению бесконтактной войны. Об этом сообщило индийское новостное издание «Амар уджала».

Antônio Milena Индийская армия

Отвечая на вопросы журналистов, Бипин Рават подчеркнул, что бесконтактная война представляет особую важность для обеспечения национальной безопасности Индии. Он отметил, что основным преимуществом подобного вида боевых действий является возможность уничтожать стратегические цели противника, не подвергая опасности личный состав.

Начальник штаба сухопутных войск заявил, что в настоящее время ведутся мероприятия по полной трансформации вооруженных сил Индии. Бипин Рават подчеркнул, что страна будет готова к ведению бесконтактной войны лишь при достижении более высокого уровня координации всех мощностей в ее распоряжении.