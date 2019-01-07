Дакка, 7 января, 2019, 13:36 — ИА Регнум. Центральный комитет правящей Коммунистической партии Китая (КПК) поздравил правящую партию Бангладеш «Авами лиг» с победой на 11-х всеобщих парламентских выборах. Об этом сообщило бангладешское новостное издание «Протхом ало».

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В официальном письме Центральный комитет КПК выразил «удовлетворение результатами выборов». В указанном письме особо отмечен вклад сотрудничества КПК и «Авами лиг» в развитие «стратегического партнёрства» между КНР и Бангладеш. Центральный комитет правящей партии Китая подчеркнул свою приверженность дальнейшему развитию отношений с ведущей политической силой Бангладеш, «преодолевая имеющиеся противоречия на основе взаимного уважения».

Всеобщие парламентские выборы в Бангладеш состоялись 30 декабря 2018 года. По результатам голосования правящая партия «Авами лиг» упрочила свои позиции в парламенте, получив 82% мест.