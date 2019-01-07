Владикавказ, 7 января, 2019, 12:06 — ИА Регнум. Двенадцать человек освобождены из снежного заноса спасателями на Транскавказской магистрали. Об этом 7 января сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

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По полученной информации, лавинами, сошедшими в районе Рокского туннеля, были заблокированы пять автомобилей, в которых находились 12 человек.

Для вызволения людей прибыл поисково-спасательный отряд. Спасатели добрались до заблокированных людей и сопроводили их до населённого пункта Бурон. Пострадваших нет. Расчистка дорожного полотна продолжается.

На Транскавказской магистрали с 05:40 7 января и до особого распоряжения введён запрет на движение всех видов автотранспорта на участке от населенного пункта Бурон до Северного портала Рокского тоннеля в обоих направлениях.

ГУ МЧС России по региону настоятельно рекомендует отказаться от поездок в данном направлении.

Введение запрета на движение автотранспорта связано с обильными снегопадами и лавиноопасностью в данном районе.

Ранее ИА REGNUM сообщало о сошествии четырёх снежных лавин, полностью заблокировавших Транскавказскую автомагистраль.