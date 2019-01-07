Иерусалим, 7 января, 2019, 11:21 — ИА Регнум. Истребители и боевые вертолеты военно-воздушных сил Израиля нанесли серию авиаударов по позициям палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом сегодня, 7 января, сообщает пресс-служба армии обороны Израиля.

Defence.gov Израильские ВВС

Авиаудары были нанесены в ответ на запуск из сектора Газа по израильской территории ракеты. Авиаударам подверглись позиции ХАМАС на севере Сектора Газа.

«В ответ на ракету, выпущенную по Израилю из Газы, истребители Армии обороны Израиля и вертолёт атаковали ряд террористических целей в военном лагере ХАМАС в северной части Газы», — сказано в сообщении на странице армии обороны Израиля в сети микроблогов Twitter.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 января израильские ВВС также наносили удары по позициям ХАМАС в секторе Газа. Тогда удары стали ответом на запуск с территории сектора Газа самодельного летательного аппарата, начинённого взрывчаткой. Аппарат приземлился на территории Израиля, но не взорвался.