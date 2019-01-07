Казань, 7 января, 2019, 11:08 — ИА Регнум. Министерство образования и науки Татарии 15 февраля 2019 года подведёт итоги открытого конкурса и определит исполнителя, который организует и проведёт международную олимпиаду по татарскому языку. Начальная цена лота — 10 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Советский плакат, 1935 г Изучаем татарский язык

Услуга будет оплачена из республиканского бюджета и должна быть оказана до 30 апреля 2019 года. Участвовать в олимпиаде смогут студенты и обучающиеся, начиная с восьмых классов школ, из разных регионов России (не менее 26), а также зарубежных стран — не менее 13. Мероприятие организуют в рамках отраслевой программы «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2014 — 2020 годы».

В задачи исполнителя входит создание рабочей группы по организации олимпиады, которая взаимодействует с участниками очного отбора, включая телефонные переговоры, рассылку писем, а также встречает и сопровождает участников от мест прибытия к местам проживания и обратно, обеспечивает заселение, техническое сопровождение работы олимпиады, комплектует раздаточные материалы, сувениры и обеспечивает культурную программу для участников. В очном отборе должны принять участие не менее 500 человек.

Программа олимпиады должна быть рассчитана на четыре дня. В первый день помимо заезда планируется просмотр спектакля в одном из татарских национальных театров Казани, во второй день предстоит письменный тур олимпиады по татарскому языку и литературе, по истории татарского народа и республики не менее четырёх часов, в третий день — защита проектных работ на тему: «Татарстан в современном мире», в последние два дня участникам также организуют обзорную экскурсию по Казани с посещением не менее двух музеев, двухчасовую встречу с молодежными организациями («Сәләт», «Форум татарской молодёжи»), писателями, научными деятелями региона в неформальной обстановке. Также в программу олимпиады входит посещение культурно-досугового учреждения Казани с просмотром мероприятия на татарском языке и церемония торжественного закрытия в рамках форума родных языков.

Исполнитель предоставляет в качестве подарочного комплекта для участников очного тура олимпиады «национальный костюм (жилет)», организует четырёхразовое питание и приобретает подарки для призёров и лауреатов, в их числе — планшеты с разными характеристиками и национальные костюмы для обладателей гран-при.