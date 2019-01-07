Новогоднее убранство Екатеринбурга: фоторепортаж
Екатеринбург, 7 января, 2019, 09:13 — ИА Регнум. Украшение Екатеринбурга к Новому, 2019, году вызывало нарекания у некоторых жителей города. По словам горожан, в этот раз оно оказалось беднее, чем в предыдущие годы.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Ёлка в районе улицы 8 Марта
Алексей Колчин ИА REGNUM
Ёлка на окраине
Алексей Колчин ИА REGNUM
Возле ёлки всегда много народу
Алексей Колчин ИА REGNUM
Звёзды оформлены по-разному
Улицы города действительно украшены в меньшей степени, чем прежде. Но ледовые городки никто не отменял. На главных улицах и во дворах жилых домов их к Новому году построили примерно тысячу.
Алексей Колчин ИА REGNUM
На заборе дендропарка — гирлянды
Алексей Колчин ИА REGNUM
Олени и ёлка
Алексей Колчин ИА REGNUM
Новогодние огни
Особенно они красивы, как и следовало ожидать, по вечерам, когда на ёлках зажигаются огни.
Алексей Колчин ИА REGNUM
У детей ледяные фигуры вызывают неподдельный интерес
Алексей Колчин ИА REGNUM
Фигуры из льда
Алексей Колчин ИА REGNUM
На окраине Екатеринбурга