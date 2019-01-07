Екатеринбург, 7 января, 2019, 09:13 — ИА Регнум. Украшение Екатеринбурга к Новому, 2019, году вызывало нарекания у некоторых жителей города. По словам горожан, в этот раз оно оказалось беднее, чем в предыдущие годы.

Алексей Колчин ИА REGNUM Ёлка в районе улицы 8 Марта

Алексей Колчин ИА REGNUM Ёлка на окраине

Алексей Колчин ИА REGNUM Возле ёлки всегда много народу

Алексей Колчин ИА REGNUM Звёзды оформлены по-разному

Улицы города действительно украшены в меньшей степени, чем прежде. Но ледовые городки никто не отменял. На главных улицах и во дворах жилых домов их к Новому году построили примерно тысячу.

Алексей Колчин ИА REGNUM На заборе дендропарка — гирлянды

Алексей Колчин ИА REGNUM Олени и ёлка

Алексей Колчин ИА REGNUM Новогодние огни

Особенно они красивы, как и следовало ожидать, по вечерам, когда на ёлках зажигаются огни.

Алексей Колчин ИА REGNUM У детей ледяные фигуры вызывают неподдельный интерес

Алексей Колчин ИА REGNUM Фигуры из льда