Санкт-Петербург, 7 января, 2019, 00:12 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин присутствует в ночь на 7 января на праздничной рождественской службе в Спасо-Преображенском соборе в историческом центре Санкт-Петербурга.

Mitropolia.spb.ru Спасо-Преображенский собор. Фото: Андрей Петров

В этом храме, который не закрывался ни в дни гонений на церковь, ни даже в дни блокады Ленинграда, Владимира Путина крестили в младенческом возрасте. Здесь же отпевали после кончины родителей российского президента.

Войдя в Спасо-Преображенский собор, Владимир Путин приложился к иконе «Нерукотворный образ Спасителя», которая принадлежала лично Петру Великому. Это главная святыня собора. Затем глава государства встал среди верующих, в окружении детей.

Трансляцию Рождественской службы из собора ведет телеканал «Санкт-Петербург».

До Октябрьской революции Спасо-Преображенский собор являлся главным воинским храмом России, сюда приходили солдаты и офицеры перед тем, как отправиться на войну. Ограда храма сделана из турецких пушек, захваченных русскими войсками.

Для справки: Спасо-Преображенский собор заложен 22 июня 1743 года (по проекту М. Г. Земцова) императрицей Елизаветой Петровной для Преображенского полка. Освящен 18 августа 1754 года как полковой собор в присутствии императрицы. Памятник архитектуры федерального значения, охраняется государством.